Все трассы Сочи теперь доступны по единому ски-пассу

Сегодня в Сочи (Краснодарский край) начались продажи единого ски-пасса, - сообщили в пресс-службе курорта "Красная Поляна".

"Из-за погодных условий и невозможности открытия всех горнолыжных трасс администрацией курортов было принято решение перенести старт продаж, планировавшихся на конец декабря. На сегодняшний момент ситуация с погодой нормализовалась, и 5 января официально запускаются продажи единого ски-пасса, который объединит инфраструктуры трех горных курортов Сочи", - говорится в сообщении, передает портал Юга.ру.

По единому ски-пассу теперь стали доступными для туристов канатные дороги и трассы курорта "Роза Хутор", горно-туристического центра "Газпром" (склоны "Альпика" и "Лаура") и курорта "Красная Поляна". Гости могут использовать инфраструктуру каждого из трех курортов: прокаты снаряжения, школы инструкторов, рестораны, кафе, дополнительные услуги.

На выбор гостям предлагается несколько тарифов, - добавили в пресс-службе.