Павел Дуров даст показания по делу Telegram

Российский предприниматель Павел Дуров даст показания в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) по продолжающемуся в США судебному разбирательству, касающемуся компании Telegram Group Inc., - свидетельствуют материалы, поступившие в электронную базу федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

В ходатайстве, поданном представителями Комиссии по ценным бумагам и биржам США, говорится, что Дуров, являющийся создателем мессенджера Telegram, даст показания 7 и 8 января. Регулирующий орган рассчитывает получить от Дурова информацию, касающуюся продажи Telegram и блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON) 2,9 млрд цифровых токенов Gram по всему миру, в том числе более 1 млрд токенов 39 жителям США, - передает ТАСС.

Компания якобы выручила таким образом $1,7 млрд, в частности $424,5 млн "на рынке США". Комиссия полагает, что Telegram не имела необходимого разрешения на осуществление данных операций и рассчитывает получить информацию о покупателях токенов, а также о том, как именно в Telegram распорядились полученными средствами. Напомним, Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. 11 октября 2019 года. Претензии регулятора касаются размещения ответчиками токенов Gram.