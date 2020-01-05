Смертельно пьяный итальянец протаранил группу туристов из Германии - СМИ

Минувшей ночью в итальянском курортном Лутаго близ границы с Австрией в страшной автоаварии погибли шестеро туристов из Германии: в них на огромной скорости врезался водитель, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, - передает портал Local Italy.

Группа из 17 человек после выхода из клуба ночью в воскресенье ждала свой туристический автобус. В 01:15 по местному времени (03:15 мск) в них врезалась машина. Одного из 11 пострадавших вертолет доставил в австрийский Инсбрук для лечения. Остальным медики оказали помощь в Италии, - передает РИА Новости.

По информации газеты Corriere Della Sera, водителем был 28-летний местный житель, у которого полицейские зафиксировали чрезвычайно высокий уровень алкоголя в крови.

На месте происшествия работали более 160 сотрудников спасательных служб Италии.

Напомним, Лутаго – популярный горнолыжный курорт в преимущественно немецкоязычной автономной провинции Южный Тироль на севере Италии.