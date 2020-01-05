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На трассе Ереван-Севан столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

На трассе Ереван-Севан столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

Минувшей ночью на трассе Ереван-Севан, в окрестностях Северного автовокзала Еревана, произошло крупное ДТП, - сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, установили, что столкнулись автомобили Nissan Teana и BMW. Оба водителя, а также их пассажиры были госпитализированы в ереванские медцентры. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное, - передает Sputnik Армения.

Несмотря на строжайший контроль дорожной полиции и усиленные наряды полиции на дорогах, число аварий в новогодние праздники не сокращается. Однако официальная статистика говорит прямо противоположное, - сообщает ресурс.

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Вестник Кавказа

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