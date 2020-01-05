Правительственные сайты США начали "падать" под хакерскими атаками - СМИ

В США рухнул один из правительственных сайтов - общественная федеральная база данных правительственных документов, - передает издание BNO News.

На главной странице сайта Federal Depository Library Program неизвестные оставили надписи на двух языках - английском и, вероятно, персидском - от якобы "Исламской Республики Иран". Она гласит: "Мы никогда не прекратим оказывать поддержку нашим друзьям в регионе", - передает РИА Новости.

Также на странице неизвестные разместили изображение иранского флага, фотографию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, "истекающего кровью" Трампа, которому некто наносит по лицу удар кулаком, и летящие ракеты, - пишет издание.

При этом сейчас сайт Federal Depository Library Program недоступен для пользователей, при попытке зайти на fdlp.gov он выдает сообщение о неизвестной ошибке.