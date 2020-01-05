В аэропорту Стамбула больше не будет людей с табличками

В аэропорту Стамбула запретили туроператорам и агентствам встречать гостей сразу у выхода из зоны таможенного контроля, сообщает АТОР.

Теперь там нельзя находиться и держать таблички с указанием названия фирмы или фамилией туриста. За подобную "рекламу" принимающей стороне грозит штраф 320 турецких лир (48 евро), а находиться в зоне встреч разрешено только частным лицам – родственникам и близким прибывших путешественников, - передает РИА Новости.

Решение запретить годами отработанную логистику встречи гостей стало полной неожиданностью для всех участников рынка, однако многочисленные обращения туроператоров в министерство туризма и в отраслевые туроператорские и агентские объединения по этому поводу пока ни к чему не привели.

Впрочем, не все потеряно - для организованной встречи управляющая аэропортом компания отвела отдельный небольшой зал на 40–50 человек, однако он платный – принимающей компании придется заплатить четыре евро, чтобы там находиться, плюс НДС за каждого гостя. Списки прилетающих с каждого рейса подаются заранее, а оплата депозита производится на три месяца вперед.

Однако таблички с названием компании запрещены и там - фамилии прибывающих туристов высвечиваются на специальном табло, на котором доступно только 10 строк, и обслужить рейс со 160 пассажирами оно не в состоянии. Поэтому из-за ставшей крайне неудобной и запутанной логистики сборы прилетевших туристов занимают около полутора-двух часов, - сетуют представители принимающих компаний.