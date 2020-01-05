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Турецкую Ялова "тряхнуло" на три балла

Турецкую Ялова &quot;тряхнуло&quot; на три балла

Турецкие сейсмологи зафиксировали подземные толчки в провинции Ялова, их магнитуда составляла 3,1, - сообщабт турецкие СМИ.

Подземные толчки были зафиксированы в 20:13 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,7 км, - передает Тренд.

Землетрясения в Турции – достаточно частое явление: наиболее мощные колебания земной коры здесь были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4, число погибших превысило 18 тыс человек.

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Вестник Кавказа

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