Иран прощается с генералом Сулеймани

Тело убитого в результате операции США в Ираке командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани доставили в Иран, где проходит церемония прощания с ним, - передает агентство ISNA.

Тело мученика генерала Касема Сулеймани доставили в Иран, самолет приземлился в аэропорт в городе Ахваз на юго-западе Ирана, - передает РИА Новости.

Сегодня, помимо прощания в Ахвазе, пройдут церемонии в Мешхеде, завтра прощаться с генералом будут в Тегеране, а во вторник его похоронят в Кермане.

Иранское телевидение ведет прямое вещание из Ахваза – административного центра провинции Хузестан, проститься с генералом здесь собрались, по данным иранских СМИ, миллионы человек.

Под речи глашатая они держат портреты с генералом, подхватывая его слова и обещая возмездие США за гибель Касема Сулеймани. "Смерть Америке", - раздается в громкоговорителях по всему городу.

Напомним, командир спецподразделения "Аль-Кудс", входящего в состав иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал Касем Сулеймани, был убит в четверг во время налета, осуществленного вертолетами вооруженных сил США: он находился в автомобиле, направлявшемся из аэропорта Багдада. Пентагон официально подтвердил свою причастность к спецоперации, объявив, что действия проводились по распоряжению президента Дональда Трампа. В канун Нового года 31 декабря шиитские группировки напали на посольство США в Багдаде, в Вашингтоне уверены, что нападение было организовано Сулеймани.