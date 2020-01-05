Россияне стали рекордсменами по турпоездкам в Турцию

Рекордное число российских граждан посетили турецкий курорт Анталья в 2019 году. В результате провинция приняла самое большое число туристов за свою историю.

Всего в 2019 году в Анталью съездили 15,64 млн иностранных граждан, что на 14,7% выше показателя 2018 года. Большинство этих людей, примерно 5,6 млн – россияне, они составляют 38% гостей региона, - передает NEWS.ru со ссылкой на АТОР.

Почти 40% российских туристов чередуют самостоятельные путешествия с пляжным отдыхом по системе "все включено", еще 20% из них отдыхают только в гостиницах с all inclusive.