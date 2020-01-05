Александр Дугин назвал смерть Сулеймани лучшим, что может произойти с человеком

Генерал Сулеймани жил как герой, бился как герой и погиб как герой. И воевал он против Дадджала и рока, - так прокомментировал в своем аккаунте в Facebook смерть иранского генерала Касема Сулеймани российский общественный деятель, философ, политолог Александр Дугин.

"Образцовая жизнь, образцовый конец. Это называется sublime, утраченное "возвышенное", основа эстетики. Важно не просто прожить правильно, но правильно умереть. Это настоящее искусство. Сражаться против глобальной мрази и погибнуть как воин. Это и есть Иранский Логос - Сыны Света бьются против Сынов Тьмы. Важно не просто победить, важно сражаться на правильной стороне. Вот кому принадлежит настоящая слава - тонкий свет Хварено. Никакой жалости, никакой скорби - идеальный пример, лучшее, что может произойти с человеком - погибнуть с оружием в руках, совершив множество подвигов, разрушив саудовских марионеток запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, спасая друзей (Великую Сирию) и поражая врагов", - написал Дугин.

"Самое важное в ближайшее время будет происходить не в Ливии, но в Ираке. Отныне это земля, в первую очередь подлежащая освобождению. Вот где родится новое Сопротивление. Из духа генерала Сулеймани", - добавил политолог.

Напомним, командир спецподразделения "Аль-Кудс", входящего в состав иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал Касем Сулеймани, был убит в четверг во время налета, осуществленного вертолетами вооруженных сил США: он находился в автомобиле, направлявшемся из аэропорта Багдада. Пентагон официально подтвердил свою причастность к спецоперации, объявив, что действия проводились по распоряжению президента Дональда Трампа. В канун Нового года 31 декабря шиитские группировки напали на посольство США в Багдаде, в Вашингтоне уверены, что нападение было организовано Сулеймани.