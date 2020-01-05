Турция и Иран могут сплотиться против США

Президент Ирана Хасан Рухани провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых предложил Турции и Ирану сплоченно выступить против США, чтобы не допустить их "более дерзких" действий после операции по ликвидации генерала Касема Сулеймани, передает агентство IRNA.



"Если мы не выступим вместе против США, это подвергнет опасности весь регион", - заявил президент Ирана, отметив, что Анкара и Тегеран "всегда сотрудничали по сложным вопросам". "Продолжающееся молчание против агрессивных действий может привести к большей дерзости", - заявил Роухани, передает РБК.



Напомним, командир спецподразделения "Аль-Кудс", входящего в состав иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал Касем Сулеймани, был убит в четверг во время налета, осуществленного вертолетами вооруженных сил США: он находился в автомобиле, направлявшемся из аэропорта Багдада. Пентагон официально подтвердил свою причастность к спецоперации, объявив, что действия проводились по распоряжению президента Дональда Трампа. В канун Нового года 31 декабря шиитские группировки напали на посольство США в Багдаде, в Вашингтоне уверены, что нападение было организовано Сулеймани.