В подмосковных Мытищах тушили склад с пластиком

Минувшей ночью в подмосковных Мытищах вспыхнул склад для хранения пластика и оборудования для изготовления бассейнов, - сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 1:14 мск 5 января поступила информация о пожаре на складе по хранению пластика и оборудования для изготовления бассейнов, расположенного по адресу: Московская область, Мытищи, 1-й Селикатный переулок, 12. Здание в плане - металло-каркасное размерами 20 на 80... Площадь пожара составляет 800 кв м", - цитирует РИА Новости сотрудника МЧС.

На момент пожара в здании людей не было, в тушении пламени были задействованы 66 человек и 19 единиц техники. В 2:46 мск пожар был локализован на площади в 1,6 тыс кв м.

В 3:16 мск огнеборцы ликвидировали открытое горение, полностью пожар потушили в 6.00 мск.