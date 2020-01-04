Великобритания будет охранять свои суда в Ормузском проливе - СМИ

Корабли Военно-морского флота Великобритании снова будут сопровождать торговые суда под флагом королевства, следующие в Ормузский пролив, чтобы обеспечить их безопасность из-за напряженности на Ближнем Востоке после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, - передает Reuters.



"Я распорядился подготовиться кораблям HMS Montrose и HMS Defender к возвращению к обязанностям по сопровождению торговых судов", - заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес, передает РБК.



Эта практика не нова для британских ВМС - в прошлом году в течение нескольких месяцев они сопровождали свои суда в Ормузском проливе на фоне роста напряженности в отношениях Ирана и Великобритании после серии обоюдных задержаний танкеров. Корабли вернутся к этой задаче после обострения ситуации в регионе.



Уоллес заявил, что провел телефонные переговоры с главой Пентагона Марком Эспером, который подтвердил, что американские силы в Ираке в течение нескольких последних месяцев "неоднократно подвергались нападениям со стороны поддерживаемых Ираном сил". В то же время он призвал все стороны к деэскалации напряженности на Ближнем Востоке.



Напомним, командир спецподразделения "Аль-Кудс", входящего в состав иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал Касем Сулеймани, был убит в четверг во время налета, осуществленного вертолетами вооруженных сил США: он находился в автомобиле, направлявшемся из аэропорта Багдада. Пентагон официально подтвердил свою причастность к спецоперации, объявив, что действия проводились по распоряжению президента Дональда Трампа. В канун Нового года 31 декабря шиитские группировки напали на посольство США в Багдаде, в Вашингтоне уверены, что нападение было организовано Сулеймани.