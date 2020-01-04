Москвичам пообещали долгожданный снег

Жителей столичного региона сегодня ждет небольшой снег и до минус двух градусов, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Местами пройдет небольшой снег, на дорогах возможна гололедица, температура воздуха сейчас – 0 - плюс 1, постепенно она будет понижаться: мы ожидаем сегодня до -2 градусов", - сказал Синенков, передает РИА Новости.

Преимущественно будет облачно с непродолжительными прояснениями, атмосферное давление будет в пределах нормы – до 746 мм рт ст, ветер будет дуть западный со скоростью 4-9 м/с, - добавил синоптик.