Трамп анонсировал военное преступление против Ирана

Вашингтон нанесет удар по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев, - заявил сегодня президент США Дональд Трамп.

"Пусть это послужит предупреждением, что если Иран нанесет удар по американцам или американскому имуществу, мы нацелены на 52 позиции в Иране (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), некоторые высокого уровня и значимые для Ирана и иранской культуры, и эти цели, как и сам Иран, подвергнутся быстрому и сильному удару. США более не хочет каких-либо угроз", - написал Трамп в Twitter, цитирует его РИА Новости.

Американский лидер также выступил с критикой Тегерана за угрозы отомстить за убийство в Багдаде генерала КСИР Касема Сулеймани, которого он назвал "террористическим лидером".

Говоря о 52 американских заложниках, Трамп имел в виду захват посольства США в ноябре 1979 года, которое произошло после исламской революции в Иране. Тогда в руках протестующих, требовавших от США выдачи шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, оказались 66 человек, вскоре 13 из них были отпущены, остальные 52 заложника пробыли в плену 444 дня и оказались на свободе лишь в 1981 году.

В своих угрозах президент США явно "перегибает палку", поскольку согласно пункту IX статьи 8 Римского статута Международного уголовного суда, "умышленное нанесение ударов по зданиям, предназначенным для целей религии, образования, искусства, науки или благотворительности, историческим памятникам, госпиталям и местам сосредоточения больных и раненых, при условии, что они не являются военными целями" считается военным преступлением, и этот пункт международного гуманитарного права обязывает государства преследовать и наказывать лиц, виновных в серьезных нарушениях этих норм.

Напомним, в четверг США нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, жертвами которого стали более десяти человек. Среди них - иранский генерал Касем Сулеймани, один из самых влиятельных людей в стране. Кроме того, в результате удара погибли заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис и четыре офицера элитного подразделения Ирана Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В Пентагоне заявили, что атаку санкционировал Дональд Трамп. Вашингтон считает погибшего генерала причастным к нападениям на американское посольство в Багдаде и на базы коалиции.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Рухани заявили, что Тегеран отомстит Вашингтону, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель военачальника. Иранский Совбез назвал убийство Сулеймани крупнейшей ошибкой США.

Действия Вашингтона уже осудили в Москве, Багдаде, Дамаске и Анкаре. В частности, российский МИД назвал убийство иранского военачальника авантюрным шагом, который приведет к эскалации напряженности в регионе.