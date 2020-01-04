Кубань ночью подморозит

Предстоящей ночью осадков в Краснодарском крае не ожидается, но в край придут морозы, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Ночью на термометрах от 0 до -5, в некоторых районах температура может опуститься до 8 градусов мороза, днем термометры покажут 3-5 градусов тепла при восточном умеренном ветре, - передает "АиФ-Юг".

5 и 6 января в крае выпадет мокрый снег, а утром жителей и гостей региона ожидает слабый гололед. Также синоптики прогнозируют в крае небольшой ветер от 5 до 9 м/с. Столбики термометров при этом опустятся до 7 градусов ниже ноля.

На Черноморском побережье 6 января возможен дождь, - добавили в гидрометцентре края.