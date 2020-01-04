Польские авиаторы решили облетать Иран стороной

Национальный авиаперевозчик Польши – авиакомпания LOT - принял решение не летать через воздушное пространство Ирана, - сообщил представитель компании Михал Черницкий.

"Было принято решение, чтобы наши самолеты обходили воздушное пространство Ирана. Все рейсы, которые ранее имели запланированный пролет через воздушное пространство Ирана, полетят измененными маршрутами", - сказал Черницкий, передает РИА Новости.

Речь идет о рейсах из Варшавы в Индию, Сингапур, Бангкок и Шри-Ланку, - добавил Черницкий.

Напомним, командир спецподразделения "Аль-Кудс", входящего в состав иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Касем Сулеймани, был убит накануне во время налета, осуществленного вертолетами вооруженных сил США: он находился в автомобиле, направлявшемся из аэропорта Багдада. Пентагон официально подтвердил свою причастность к спецоперации, объявив, что действия проводились по распоряжению президента Дональда Трампа. В канун Нового года 31 декабря шиитские группировки напали на посольство США в Багдаде, в Вашингтоне уверены, что нападение было организовано Сулеймани.