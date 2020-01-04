Самый большой цветок в мире нашли в Индонезии

Ученым удалось обнаружить в Индонезии самый большой цветок в мире - раффлезию, сообщили в Центре охраны природных ресурсов Западной Суматры.

По данным ведомства, диаметр цветка составил почти 122 см, что стало абсолютным рекордом. Раффлезия выросла на месте прежнего рекордсмена, диаметр которого был на десять сантиметров меньше, - передает РИА Новости.

Раффлезия - паразитическое растение, получающее все необходимые для жизни вещества из тканей растения-хозяина через специальные корни-присоски.