В Багдаде по соседству с посольством США прогремел взрыв

Сегодня в "зеленой зоне" Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства, прогремел взрыв, - сообщает телеканал Sky News Arabia.

Сообщается, что в "зеленой зоне" взорвались две ракеты. Дорога к посольству США сейчас перекрыта, - передает ТАСС.

Информация о пострадавших в сообщении не приводится.

Напомним, командир спецподразделения "Аль-Кудс", входящего в состав иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Касем Сулеймани, был убит накануне во время налета, осуществленного вертолетами вооруженных сил США: он находился в автомобиле, направлявшемся из аэропорта Багдада. Пентагон официально подтвердил свою причастность к спецоперации, объявив, что действия проводились по распоряжению президента Дональда Трампа. В канун Нового года 31 декабря шиитские группировки напали на посольство США в Багдаде, в Вашингтоне уверены, что нападение было организовано Сулеймани.