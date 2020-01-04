"Холоп" перешагнул за миллиард

По данным единой автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах (ЕАИС), касса комедии «Холоп» на 4 января 2020 года составила 1,02 млрд рублей. Это 13-й российский проект, преодолевший в прокате отметку в 1 млрд рублей. Кроме «Холопа», больше 1 млрд рублей в отечественном прокате собрали «Сталинград», «Экипаж», «Ирония судьбы. Продолжение», «Викинг», «Елки 3», «Вий 3D», «Притяжение», «Лед», «Последний богатырь», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», «Движение вверх» и «Т-34».

«Холоп» рассказывает о мажоре Грише, сыне богатого бизнесмена, который заигрался в красивую жизнь и решил, что ему все дозволено. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить сына, отчаявшийся отец-олигарх идет на крайние меры. Вместе со своим старинным другом-психологом он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России девятнадцатого века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. На самом деле, над ним проводится изощренный психологический эксперимент — избалованного мажора превращают в обычного холопа Гришку, живущего в хлеву на территории барской усадьбы. Его окружают актеры, чья цель — изменить его жизнь и личность. За каждым его движением пристально следит команда психолога с помощью множества камер. Грише предстоит заново научиться общаться с людьми, ценить простые удовольствия, работать, а также обрести истинную любовь.

Лента стартовала в прокате 26 декабря 2019 года и за первый уикенд собрала 303 млн рублей. На второй неделе касса картины составила 501 млн рублей.

В фильме Клима Шипенко снялись Александра Бортич, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Олег Комаров, Ольга Дибцева, Кирилл Нагиев, Сергей Соцердотский, Софья Зайка, а главную роль исполнил сербский актер Милош Бикович, который ранее снимался в картине Никиты Михалкова «Солнечный удар», сериале «Отель "Элеон"», а также фильмах «Лед», «За гранью реальности» и «Балканский рубеж». Эксперты "Кинопоиска" считают, что актер настолько органично вписался в отечественную киноиндустрию, что даже удивительно, почему у него до сих пор нет российского гражданства. Кроме «Холопа» с его участием скоро на экраны выходят фильмы «Кома» и «Отель «"Белград"», а также сериал «Магомаев», где Бикович сыграл легендарного советского певца.