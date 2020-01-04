Пожар лишил крыши над головой жителей центра Тбилиси

В Старом Тбилиси на улице Ведзини, ведущей к подножию горы Мтацминда, сгорел жилой дом, говорится в сообщении на странице Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии в Facebook.

Загорелись перекрытия чердака. Работавшим на месте пожара девяти пожарным бригадам удалось локализовать пожар, однако спасти строение они не смогли. Угрозы распространения огня на соседние дома нет, - передает Sputnik Грузия.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Следователи на месте устанавливают причины пожара.