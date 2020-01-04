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У российского десантного корабля у берегов Сирии отказал один двигатель

Фото с сайта youtube.com
Фото с сайта youtube.com

Большой десантный корабль (БДК) "Орск" Черноморского флота проекта 1171 в ходе очередного рейда в Сирию частично потеял ход из-за выхода из строя одного из двух дизелей, - сообщили в силовых структурах Крыма.

Судно нуждается в ремонте двигательной установки, и его продолжительность будет зависеть от того, имеются ли необходимые запчасти, или необходимо время на их изготовление, - передает ТАСС.

Накануне турецкие наблюдатели опубликовали фотографии "Орска", который направлялся через Босфор в Черное море на буксире. По одним данным, "Орск" получил повреждения еще у берегов Сирии, по другим - недалеко от границ Турции.

Известно, что в минувшем году "Орск" не менее трех раз заходил в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море. В декабре судно доставило в Сирию транспортные средства, оружие и боеприпасы.

Официальных комментариев командования ВМФ России пока не поступало.

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Вестник Кавказа

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