Россиянам могут "подправить" брачный возраст

Министерство юстиции РФ планирует скорректировать возраст вступления в брак, введя изменения в статью 13 Семейного кодекса и статью 26 федерального закона "Об актах гражданского состояния".

Планируется не только скорректировать брачный возраст, но и уточнить основания, по которым несовершеннолетние могут вступить в брак.

Скорее всего, речь идет о снижении возрастной границы, поскольку на федеральном список причин, позволяющих несовершеннолетним вступить в брак, не установлен, - полагают эксперты. В законе сказано, что порядок и условия, при наличии которых можно создать семью до достижения 16 лет, могут определяться субъектами Российской Федерации, чем уже воспользовались многие регионы и издали законы, позволяющие при наличии веских причин вступать в брак с 14 лет, - передает РИА Новости.

Сейчас разрешения на ранний брак выдаются лишь в том случае, если невеста ждет ребенка. В ряде регионов позволили создавать семью эмансипированным подросткам, имеющим постоянную работу, но единого подхода к установлению обстоятельств, при которых возможно снижение брачного возраста, в семейном законодательстве нет.

Законопроект планируют внести в Госдуму в феврале 2021 года.