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В Чегемском районе КБР погиб парапланерист

В Чегемском районе КБР погиб парапланерист

Жесткая посадка параплана в селе Эльтюбю в Чегемском районе Кабардино-Балкарии привела к гибели пилота, - сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Погибшему пилоту из Ставропольского края было 19 лет. При посадке пострадал еще один человек - житель Тольятти, который летел в тандеме с пилотом параплана. Он был госпитализирован в больницу Нальчика с множественными переломами, - передает РБК.

Следователи начали проверку по факту крушения параплана.

 

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Вестник Кавказа

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