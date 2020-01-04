Крымские ученые изучат подводный город в сирийском Тартусе

Крымские ученые – подводные археологи из Севастопольского государственного университета (СевГУ) - осенью 2020 года намерены продолжить изучение зафиксированных в декабре 2019 в районе сирийского Тартуса подводных объектов, в том числе двух кораблекрушений и фрагментов оборонительных сооружений древнего города, - сообщил ведущий научный сотрудник, завкафедрой "Востоковедение" СевГУ Виктор Лебединский.

"Исследования будут продолжаться: договор о проведении этих работ подписан с департаментом древностей и музеев Сирии на три года. Работы будут проводиться в сентябре-октябре 2020 года, в течение 30 дней. Кроме гидролокационного оборудования, мы планируем перебросить в Сирию телеуправляемые необитаемые подводные аппараты (ТНПА), использовать георадар. С помощью ТНПА мы сможем осмотреть те объекты, которые обнаружили в декабре с использованием гидролокаторов, также осмотрим объекты на небольших глубинах с привлечением водолазов, кроме того, сможем исследовать прибрежные участки, прилегающие к портам", - рассказал Лебединский, передает РИА Новости.

По мнению крымских ученых, некоторые открытые на дне объекты могут являться археологическими, на пока однозначно этого утверждать нельзя.

Точно можно сказать, что из обнаруженных объектов два - кораблекрушения. И каменные блоки - части оборонительных сооружений острова Арвад. Этот город-остров расположенный в 2,5 км от Тартуса, упоминается еще в Библии. В древности остров был одним из центров мореплавания в регионе, - рассказал Лебединский.

Международная подводно-археологическая экспедиция СевГУ и департамента древностей и музеев министерства культуры Сирии завершилась в декабре минувшего года, в ходе исследований на глубинах от 3 до 120 м ученые зафиксировали более 70 подводных объектов.