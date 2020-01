Ученые университета Рединга: стремление к счастью порождает депрессию

Согласно данным исследования британского университета Рединга, чрезмерное стремление к счастью может привести к полнейшему провалу, по крайней мере, в западном мире. Исследование, проведенное среди студентов, проживающих в Великобритании, показало, что те, кто ставит счастье во главу угла, имеют склонность к депрессии. Британская The Guardian в статье Trying to be happy could make you miserable, study finds, связь между чрезмерной оценкой счастья и симптомами депрессии ранее была выявлена в США, но до сих пор не было известно, присуща ли такая тенденция Великобритании.

”Когда оценка счастья высока, человек становится излишне зацикленным на своих эмоциях и стремиться их контролировать, - сказала доктор Джулия Фогт, соавтор исследования из Редингского университета. - Удивительно, что люди, которые стремятся быть счастливыми, на самом несчастны”. Фогт и ее коллеги предложили 151 студенту, преимущественно женщинам, заполнить серию онлайн-анкет. Респонденты отвечали на вопросы о том, насколько они ценят счастье, как влияют на них эмоции, легко ли им удается справляться с эмоциями, а также о симптомах депрессии. Результаты исследования показали, что у тех, для кого счастье принципиально важно, симптомы депрессии более ярко выражены. Люди слишком много внимания уделяют своим чувствам или эмоциональным ситуациям, а их способность справляться с переживаниями снижена, что также зачастую приводит к депрессии.

Связь между оценкой счастья и депрессией частично связана со сдерживанием эмоций. ”Подавление не считается успешной стратегией эмоционального контроля, потому что когда вы пытаетесь не думать о чем-то, вы все время об этом думаете”, - сказала Фогт.

Команда повторила эксперимент с еще 299 участниками, добавив вопросы о психических расстройствах, чтобы определить влияние тех, кто испытывает чрезмерное счастье, например, людей с биполярным расстройством, на результаты исследования. Команда также спрашивала об уровне наслаждения положительным опытом. И снова результаты показали, что те, кто больше ценил счастье, имели более высокие баллы по симптомам депрессии, и на результат никак не повлияли участники, страдающие психическими расстройствами. Но связь оказалась косвенной, что, по-видимому, объясняется большим отвлечением на эмоции, навязчивостью состояний и меньшей способностью наслаждаться хорошими моментами.

Хотя исследование не подтверждает, что переоценка счастья вызывает симптомы депрессии, Фогт считает, что это правдоподобно. ”Если бы все было наоборот, то есть депрессия способствовала бы более высокой оценке счастья, я думаю, подобная корреляция была бы обнаружена во всех странах”, - сказала ученый, отметив, что в России и странах Восточной Азии данная тенденция была выявлена.

Фогт сказала, что связь между оценкой счастья и симптомами депрессии свойственна не только людям с клинической депрессией. Тем не менее исследование имеет ограничения: оно в основном охватывало женщин и не учитывало здоровье или социально-экономический статус участников, хотя все респонденты были молодыми людьми, обучающимися в университете.

Хотя связь между оценкой счастья и депрессией наблюдалась в разных странах, у британских участников она была сильнее, чем у проживающих в других государствах, а также тех, у кого двойное гражданство, что предполагает культурное влияние.

По словам Фогт, в результате исследования было выявлено, что те, кто проживает на Западе, как правило, фокусируются на таких целях, как продвижение по службе, а не помощь ближним или проведение досуга с семьей и друзьями, в Восточной Азии все наоборот. Это, по словам команды исследователей, предполагает, что жители Великобритании и США ищут счастье не там. ”Большинство людей знает, что делает их счастливыми, и, вероятно, это не продвижение по службе или какие-то глобальные вопросы, а мелочи”, - считает Фогт.