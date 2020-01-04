Туристам в Гудаури вернули воду

Горнолыжному курорту Гудаури спустя три дня вернули водоснабжение, - говорится в сообщении на странице "Объединенной компании водоснабжения" в соцсети Facebook.

"В Гудаури после трех дней интенсивных работ проблема решена, и в поселении "Рэдко" водоснабжение полностью восстановилось с 23:00 минувшего дня", - говорится в сообщении, передает Sputnik Грузия.

Сбой в водоснабжении курорта вызвало сокращение запасов воды из-за сухой погоды и падение давления в резервуарах в связи ростом ее потребления. До восстановления водоснабжения в район вода поставлялась на машинах.

Два знаменитых зимних курорта Грузии - Гудаури и Бакуриани - в новогодние дни остались без воды. Проблему с водоснабжением в Бакуриани удалось решить быстрее, а в Гудаури до последнего времени были перебои с водой, что вызвало отток туристов.