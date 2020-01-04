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Президент Туркменистана "зажег" за диджейским пультом (ВИДЕО)

Президент Туркменистана &quot;зажег&quot; за диджейским пультом (ВИДЕО)

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не перестает удивлять гранями своего таланта: на праздновании Нового года он выступил в роли диджея и исполнил ряд композиций.

Главу государства активно поддержала публика, которая внимательно слушала его слова, аплодировала, а когда президент пел и играл, энергично пускалась в пляс, - передает Sputnik Казахстан.

Вечер продлился чуть больше часа, все это время Бердымухамедов провел за диджейской аппаратурой и подпевал музыкантам.

Видео появилось на YouTube 1 января, однако вечер состоялся 30 декабря. На большом экране позади президента Туркменистана была надпись "С Новым 2020 годом".

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