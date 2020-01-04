Чеченские спортсмены получат первый в СКФО крытый футбольный манеж

В наступившем году в Чечне построят первый на Северном Кавказе крытый футбольный манеж, а также уникальный фехтовальный комплекс, - сообщил министр спорта региона Муса Ханариков.

"В 2020 году запланировано строительство несколько крупных объектов, в том числе первый в округе крытый футбольный манеж, спортивный комплекс и уникальный фехтовальный комплекс. В последнем будут обучаться и тренироваться спортсмены со всего Северного Кавказа, он позволит проводить у нас соревнования международного уровня", - рассказал собеседник, добавив, что фехтование подходит жителям округа по характеру и будет развиваться в республике с открытием объекта, передает ТАСС.

На строительство спортивных объектов в 2020 году будет направлено более 1 млрд рублей – это не только крупные комплексы, но и спортивные площадки ГТО, и укладка футбольных полей.

В ушедшем 2019 году в Чечне отремонтировали восемь спортивных комплексов, три футбольных поля и восемь площадок ГТО в отдаленных районах республики, - добавил Ханариков.