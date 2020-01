Как из американского союзника Иран превратился в звено ”оси зла”

После убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Вашингтоне заявили, что стратегия США по отношению к Ирану не изменится и практика введения жестких санкций против Ирана продолжится. Между тем в Тегеране сочли, что убийство генерала равноценно развязыванию войны.

Inews в материале US and Iran: A brief history of relations, from the nuclear deal to Donald Trump's sanctions напоминает, что еще недавно, по историческим меркам, между Ираном и США не было признаков напряженности, которые могли бы перерасти в конфликт. Последний шах Ирана Мохаммад Реза Пехлеви был сторонником проамериканской внешней политики и считался другом США.

Друг США

В 1953 году демократически избранный премьер-министр Ирана Мохаммед Моссадык был свергнут в результате государственного переворота, организованного спецслужбами США и Великобритании после предпринятой им попытки национализировать нефтяную промышленность страны. Шах получил поддержку США, и, кстати, способствовал созданию ядерной программы государства. В результате иранской революции 1979 года шах был свергнут, а через две недели исламский религиозный лидер аятолла Хомейни вернулся из ссылки, и было объявлено о создании Исламской Республики Иран. В том же году было захвачено американское посольство в Тегеране с требованием к США выдать шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, находящегося Нью-Йорке. Многие заложники оставались в посольстве 444 дня. В 1980 году США разорвали дипломатические отношения с Ираном, не восстановив их по сей день. Четыре года спустя Вашингтон включил Тегеран в число государственных спонсоров терроризма. Президент США Рональд Рейган сообщил, что в середине 1980-х годов была проведена секретная сделка с Тегераном по продаже оружия в нарушение американского эмбарго на поставки вооружений.

Отсутствие дипломатических отношений

К 2002 году президент США Джордж Буш объявил Иран, Ирак и Северную Корею ”осью зла”. При администрации Барака Обамы отношения между странами несколько улучшились. В 2009 году он заявил иранским лидерам, что протянет руку, если они разожмут кулак, и к ноябрю 2013 года Иран и шесть основных держав согласовали Совместный всеобъемлющий план действий, ограничивающий ядерную деятельность Ирана в обмен на ослабление санкций.

Разжатый кулак

Президент Трамп вышел из ядерной сделки и вновь ввел санкции в 2018 году, что привело к усилению напряженности в регионе. В прошлом году США объявили КСИР "террористической организацией", а месяц спустя Иран заявил, что увеличивает производство обогащенного урана.