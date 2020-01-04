Индийский миллиардер пожертвовал на благотворительность $7,5 млрд - СМИ

Самое крупное пожертвование в ушедшем 2019 году совершил индийский миллиардер Азим Премджи - он передал долю в своей IT-компании Wipro Limited стоимостью более $7,5 млрд благотворительной организации, Фонду Азима Премджи, который занимается вопросами образования, пишет журнал Forbes.

Премджи унаследовал от отца бизнес по производству пищевого растительного масла, превратив его в процветающего разработчика софта. В 2019 году выручка компании достигла $8,5 млрд, - передает радио "Эхо Москвы".

В тройку самых щедрых жертвователей вошли Уоррен Баффет, пожертвовавший более $3,5 млрд, и супруги Стюарт и Линда Резник, заработавшие состояние на орехах и фруктах: их пожертвование составило $750 млн.