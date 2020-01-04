Москвичам посоветовали не ждать в январе снега и сильных морозов

Жителям Москвы и Подмосковья в январе не стоит ждать сильных морозов и обильного снега, - рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Согласно прогнозу, весь месяц будет теплым: температура будет превышать норму на три – четыре градуса. При этом до середины следующей недели москвичей ждут легкие морозы и обильные осадки – снежный покров будет доходить до 3-8 см, после чего в столичный регион придет очередная волна потепления, передает РИА Новости.

На Крещение будет очередное похолодание, но без экстрима, до минус 10–15. Зима усилит свои позиции, но делать это будет крайне осторожно, - рассказал Тишковец в комментарии "Вечерней Москве".

При самом пессимистичном прогнозе похолодание дойдет до -15 градусов, но продержится на таком уровне недолго, а средние январские температуры днем установятся на уровне минус 1-6 градусов, ночные - минус 7–12, - добавил Тишковец.