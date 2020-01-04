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Российские военные будут запускать британские спутники

Российские военные будут запускать британские спутники

Российские военные будут участвовать в запусках британских спутников OneWeb с космодромов "Байконур" и "Восточный", - такое постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Минобороны России сможет использовать на договорной основе свои космические системы, комплексы военного назначения и привлекать личный состав воинских частей для запуска британских космических аппаратов, - следует из документа, передает радио "Эхо Москвы".

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Вестник Кавказа

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