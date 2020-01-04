Круиз по Нилу закончился пожаром на судне

В Египте во время круиза по Нилу произошел пожар на туристическом судне Grand Sun, никто не пострадал, - сообщило сегодня министерство туризма и по делам памятников древности страны.

"Гражданские службы спасения потушили пожар, возникший в моторном отсеке туристического судна Grand Sun, совершавшего круиз по Нилу из Асуана в Луксор, серьезных повреждений и пострадавших не зафиксировано", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Пассажиров судна, 73 туриста, эвакуировали и разместили на другом круизном лайнере.

В качестве компенсации за причиненные неудобства им предоставили бесплатную экскурсию в гробницу Тутанхамона.

Губернатор провинции Асуан Ашраф Атыя создал комиссию, которая должна будет определить, возможно ли дальнейшее использование судна. Также по его поручению будут проверены в плане противопожарной безопасности и санитарии все круизные лайнеры в Асуане.