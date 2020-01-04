Российские ученые начали работу над ракетой для "Морского старта"

Специалисты ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс", входящего в состав "Роскосмоса" совместно с компанией S7 Space начали работу над ракетой для запусков с плавучей платформы "Морской старт", - сообщили в РКЦ.

"В настоящее время специалистами нашего предприятия проводится обсуждение с компанией S7 Space тактико-технических требований к ракете-носителю в обеспечение пусков с РКК (ракетно-космического комплекса) "Морской старт" и сроков проведения основных этапов работ", - сообщил РКЦ, пишет газета "Коммерсант".

Международный консорциум "Морской старт" был создан в 1995 году – планировалось, что с него будут производиться коммерческие пуски на геостационарную орбиту ракет-носителей "Зенит 3SL". S7 Space приобрела плавучий космодром в апреле 2018 года, в возобновление его работы компания инвестировала $220 млн.

Ранее сообщалось, что платформу планируется перебазировать из США в Россию к весне 2020 года.