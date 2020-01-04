Жители села в Армавирской области Армении устроили массовую потасовку

Минувшей ночью жители села Зартонк Армавирской области Армении устроили массовую потасовку, в которой пострадали пять человек, - сообщает пресс-служба полиции страны.

Сигнал о происшествии поступил в 00:00. Прибывшие по вызову оперативники выяснили, что спор возник из-за превышения скорости водителем одного из автомобилей на территории села. Словесная перепалка между мужчинами быстро переросла в драку. Пять человек с телесными повреждениями обратились в разные медцентры, у одного из них были ножевые ранения. Также хулиганы забросали камнями автомобиль Mercedes Sprinter, - передает Sputnik Армения.

По подозрению в участии в потасовке в полицию доставили 13 человек, двое из них уже задержаны.

В отношении драчунов возбуждено уголовное дело по части 3 и 4 статьи 258 (хулиганство с причинением вреда здоровью человека) Уголовного кодекса Армении, виновным грозит до семи лет лишения свободы.