Неонацисты устроили файер-шоу в Санкт-Петербурге

Накануне вечером на проспект Бакунина в Санкт-Петербурге вышла группа из более десяти агрессивно настроенных молодых людей, которая устроила пиротехническое шоу с нацистским уклоном.

Прохожие, но и водители, испуганные этими молодыми людьми, спешно покидали проспект, а участники акции "взрывали дымовые шашки, зажигали файеры, выкрикивали нацистские кричалки". Молодые люди вскидывали вверх руки в характерном жесте, принятом в гитлеровской Германии, - сообщает агентство "Фонтанка".

Очевидцы полагают, что это были члены какой-то фанатской группировки, потому что, помимо нацистских кричалок, они распевали и песни болельщиков.

На место происшествия прибыл наряд полиции, но к моменту его приезда участники беспорядков разбежались. Сейчас правоохранители пытаются установить личности нарушителей по записям камер видеонаблюдения.