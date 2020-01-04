Ливия разрывает с Турцией

Палата представителей (избранный парламент) Ливии, базирующаяся на востоке страны, сегодня единогласно проголосовала за разрыв отношений с Турцией, - сообщил телеканал Sky News Arabia.

Ливийский парламент также поддержал идею наделить Генеральный штаб Вооруженных сил полномочиями по блокировке тех аэропортов, портов и пропускных пунктов, которые находятся под контролем ополчения, - передает ТАСС.

Ранее депутаты страны проголосовали за отмену соглашения о военном сотрудничестве между Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и Турцией, запретив публикацию документа, подписанного в конце ноября 2019 года Сараджем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в официальной прессе.

Ливийские депутаты также планируют обратиться в генеральную прокуратуру страны с запросом о привлечении главы ПНС к суду за госизмену, а также направить запрос в СБ ООН с требованием провести экстренное заседание по вопросу вероятного вторжения Турции в Ливию.

Напомним, сейчас в Ливии параллельно работают два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, который действует на востоке страны вместе с парламентом. Его поддерживает Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.