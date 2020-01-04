Россиянам рассказали, как работает "ядерная кнопка" - СМИ

"Ядерная кнопка", с помощью которой осуществляется запуск ядерных ракет, надежно защищена от "случайного" нажатия и хакерских атак, - рассказал ветеран Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Юрий Чмутин, пишет "Московский комсомолец".

В РВСН есть многоуровневая защита, что исключает случайный запуск, невозможна и хакерская атака с целью запуска ракет, поскольку ракеты являются "коллективным оружием".

"Система управления предполагает четкое, строгое, централизованное выполнение приказов и команд по цепочке", - сказал Чмутин, передает Gazeta.ru.

Решение о запуске ядерных ракет принимает только президент России, далее оно передается главе РВСН и по цепочке уходит к подчиненным, - добавил ветеран.