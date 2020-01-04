Жителей Дагестана пожурили за дорогие свадьбы и похороны

Жители Дагестана устраивают друг с другом соревнования в том, кто больше потратит денег на свадьбу или похороны, - заявил сегодня заместитель муфтия Дагестана Абдулла Салимов.

"Что сегодня происходит в проведении свадебных торжеств? Один узнает, сколько потратил его сосед на свадьбу своей дочери, и ставит цель потратить еще больше. А на что он тратит? Даже не на еду, а на то, без чего эта свадьба могла бы и обойтись. Ненужные траты", - поведал заммуфтия, передает Кавказ-Реалии со ссылкой на пресс-службу Духовного управления мусульман республики.

Такое явление сегодня достаточно распространено в дагестанском обществе, причем соперничают даже в похоронных обрядах умудряются соперничать, - добавил он, призвав мусульман отказаться от такой практики.