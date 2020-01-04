США не намерены менять стратегию по Ирану - Госдеп

Стратегия США в отношении Ирана не изменится, заявили в госдепартаменте США арабскому спутниковому телеканалу "аль-Арабия".

"Наша стратегия в отношении Ирана не изменится", - цитирует телеканал американское внешнеполитическое ведомство, передает РИА Новости.

США приняли меры для защиты своих интересов - самые жесткие санкции в отношении Ирана продолжатся, добавили в госдепартаменте.

Напомним, командир спецподразделения "Аль-Кудс", входящего в состав иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Касем Сулеймани, был убит накануне во время налета, осуществленного вертолетами вооруженных сил США: он находился в автомобиле, направлявшемся из аэропорта Багдада. Пентагон официально подтвердил свою причастность к спецоперации, объявив, что действия проводились по распоряжению президента Дональда Трампа. В канун Нового года 31 декабря шиитские группировки напали на посольство США в Багдаде, в Вашингтоне уверены, что нападение было организовано Сулеймани.