Жителей Грозного возмутил танец у городской елки в новогоднюю ночь (ВИДЕО)

В чеченском сегменте мессенджеров распространилось видео, на котором молодые люди в новогоднюю ночь танцуют парами у елки в центре Грозного.

На видео несколько пар танцуют вальс под музыку на чеченском языке, которая играет со сцены. Изначально утверждалось, что герои видеозаписи – жители Чечни. Это вызвало у комментаторов роликов шквал негодования и обвинения в нарушении чеченских традиций, - передает Кавказ.Реалии.

После этого ряд пабликов в Instagram опубликовал опровержение, заявив, что танцевали приезжие из соседней республики.

Их танцы остановили, и всем им доходчиво объяснили, что такое поведение недопустимо, – цитирует портал администратора одного из аккаунтов.