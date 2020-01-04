Ильхам Алиев поздравил с Рождеством христианскую общину Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня поздравил христианскую общину республики с Рождеством, - сообщили в пресс-службе главы государства.

"Сердечно поздравляю всю христианскую общину Азербайджана со священным праздником Рождества, желаю каждому из вас здоровья и счастья. На протяжении веков представители различных народов и конфессий жили в Азербайджане в условиях добрососедства, дружбы и взаимного доверия. Одним из приоритетных направлений нашей государственной политики является сохранение и дальнейшее развитие в обществе этнокультурного разнообразия, мультикультуральных традиций и атмосферы терпимости", - цитирует Ильхама Алиева РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

Проведение в стране представительных мероприятий, вносящих весомый вклад в укрепление межцивилизационного и межрелигиозного диалога, в том числе V Всемирного форума по межкультурному диалогу, II Бакинского саммита религиозных лидеров мира, "демонстрирует важную роль Азербайджана в установлении в международном масштабе мира, стабильности и гармонии", - отметил Алиев.

Сегодня христиане, являющиеся неотъемлемой частью азербайджанского общества, достойно выполняют свой гражданский долг в проводимой в стране большой созидательной работе и усилении национально-духовного согласия, прилагают все умения и усилия во имя прогресса Азербайджана, - поведал лидер страны.

"Дорогие соотечественники! Благословенный праздник Рождества олицетворяет собой новую жизнь, возрождение, торжество чувств сострадания и милосердия. Пусть этот светлый праздник принесет вашим семьям счастье, изобилие и процветание. С праздником!" - говорится в поздравительном послании главы государства.