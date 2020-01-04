В Хабаровске задержали новогоднего "минера"

Приморские полицейские задержали жителя Хабаровска, подозреваемого в ложном сообщении о минировании городской площади в новогоднюю ночь, - сообщили УМВД по Хабаровскому краю.

В новогоднюю ночь, первого января, в полицию города поступило сообщение о якобы существующей опасности для жителей, находящихся в новогоднем городке на площади имени Ленина. В ходе проверки эта информация не подтвердилась.

"По подозрению в совершении противоправного деяния сотрудники уголовного розыска УМВД России по Хабаровску совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России задержали в одном из хостелов 39-летнего ранее не судимого местного жителя. Он дал признательные показания, объяснив свой поступок хулиганскими побуждениями", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", с него взята подписка о невыезде.