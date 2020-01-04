В Ереване избит артист Ованнес Азоян – СМИ

В Ереване в Разданском ущелье был избит известный артист Ованнес Азоян, - сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com.

Инцидент произошел в 04:00 3 января возле здания телекомпании "Дар 21", но известно об этом стало лишь сегодня. Артиста избил некий 31-летний Л. Гарибян, после чего сбежал, - передает Sputnik Армения.

Сотрудники правоохранительных органов собирают материалы по этому инциденту и разыскивают правонарушителя, - сообщили в полиции.

Ованнес Азоян известен зрителям по таким фильмам, как "Жених из цирка", "Требуется миллионер", "Ход конем", "Ставка на любовь". Он - участник разных популярных телепроектов. Так, недавно Азоян появился в 8-м сезоне российского шоу Comedy Woman в женской роли, составив конкуренцию Наталье Еприкян.