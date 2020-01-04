ЦИК Азербайджана принял две тысячи заявок на участие в парламентских выборах

Заявки на участие во внеочередных парламентских выборах в Азербайджане подали более двух тысяч человек, сообщил сегодня на заседании ЦИК страны председатель комиссии Мазахир Панахов.

"На сегодняшний день в Азербайджане для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 9 февраля 2020 года, обратились 2226 человек. 461 кандидат выдвинут 19 политическими партиями. Кандидатуры 16 человек выдвинуты инициативными группами, а 1749 человек выдвинули свои кандидатуры в индивидуальном порядке. Уже утверждены кандидатуры 2066 обратившихся в ЦИК. Из них 1903 человека уже забрали подписные листы, 580 человек вернули их с подписями, 285 человек прошли регистрацию", - сказал Панахов на заседании ЦИК, передает РИА Новости.

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана ранее объявил о самороспуске и, в связи с этим направил предложение к главе государства назначить внеочередные выборы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, утвердил самороспуск парламента и назначил внеочередные выборы на 9 февраля.

Для участия во внеочередных выборах уже зарегистрировались представители 20 политических партий - правящей партии "Новый Азербайджан", партии "Надежда", Партии гражданской солидарности, Партии великого созидания, Народного фронта целостного Азербайджана, Движения национального возрождения, Партии национальной независимости Азербайджана, Демократической партии Азербайджана, партии "Великий Азербайджан", партии "Родина - мать", Азербайджанской партии эволюции, партии "Мусават", Партии социального благоденствия Азербайджана, партии "Единство", Партии демократических реформ, Либерально-демократической партии Азербайджана, Партии демократического просвещения, партии "Современный Мусават" и партии "Гражданин и развитие".