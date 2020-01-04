В Минобороны Армении обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Руководящий состав Вооруженных сил Армении провел совещание, обсудив ситуацию на Ближнем Востоке, по итогам были даны особые указания, сообщил пресс-секретарь Минобороны республики Арцрун Ованнисян в своем аккаунте в Facebook.

Участники совещания в Минобороны обсудили также вопросы организации боевого дежурства на позициях в праздничные дни, отметив, что в целом ситуация на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта и на армяно-азербайджанской границе стабильная, - сообщил Овванисян, передает Sputnik Армения.

Вместе с тем, участники совещания отметили необходимость сохранения бдительности на границе.

Напомним, командир спецподразделения "Аль-Кудс", входящего в состав иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), был убит накануне во время налета, осуществленного вертолетами вооруженных сил США: он находился в автомобиле, направлявшемся из аэропорта Багдада. Пентагон официально подтвердил свою причастность к спецоперации, объявив, что действия проводились по распоряжению президента Дональда Трампа.