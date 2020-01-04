Россиян подготовят к изменению климата

В России утвержден национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата, - сообщает сайт кабмина страны.

"Подписанным распоряжением утвержден национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 года, которым определены меры экономического и социального характера, осуществляемые федеральными и региональными органами исполнительной власти в целях уменьшения уязвимости населения России, экономики и природных объектов к последствиям изменений климата, а также использования благоприятных возможностей, обусловленных такими изменениями", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Утвержденный план – это лишь первый этап мероприятий по адаптации экономики и населения к изменениям климата, он содержит институциональные, организационные и методические мероприятия, направленные на формирование государственных подходов к адаптации.

Отраслевые планы адаптации к изменениям климата утвердят федеральные органы исполнительной власти, ответственные за реализацию мероприятий плана, а высшие исполнительные органы государственной власти субъектов федерации организуют работу по адаптации и утвердят соответствующие региональные планы.