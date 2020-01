Диетологи: здоровое питание полезно для мозга

Ученые подтвердили, что здоровое питание полезно для мозга и психического здоровья. Обзор исследований по различным диетам показал, что существует прямая зависимость между хорошим питанием и стрессом, психическим здоровьем и работой мозга, пишет Daily mail в статье Diets improve BRAIN as well as body: Cutting back on fat and sugar has a 'direct relationship' with good mental health and cognitive function.

Эксперты из разных стран Европы, в том числе и из шведского Гётеборгского университета утверждают, что в одних областях подобная связь более очевидна, чем в других. Например, кетогенная диета может помочь детям с эпилепсией, тогда как дефицит витамина В12 может спровоцировать ухудшение памяти и истощение. Cредиземноморская диета, которая ограничивается употреблением сахара, красного мяса и насыщенных жиров, предотвращает беспокойство и депрессию.

У исследователей пока недостаточно данных, чтобы объяснить, почему определенная еда оказывает тот или иной эффект, поэтому нужны новые исследования. ”Мы выявили связь между плохой диетой и аффективными расстройствами, включая тревогу и депрессию, - говорит профессор Сюзанна Диксон. - Многие распространенные мнения о влиянии определенных продуктов на здоровье не подтверждаются фактами”. Так, мнение о том, что большое количество сахара усугубляет СДВГ, не были подкреплены долгосрочными исследованиями. Также получены неоднозначные результаты о влиянии добавок с витамином D на аутизм или память.

Ученые из Медицинского центра Гронингенского университета в Германии и Университета Радбуда Неймегена, ирландского Университетского колледжа Корка и Бирмингемского университета проанализировали результаты десятков исследований. Они обнаружили, что жир и сахар могут ухудшать состояние при СДВГ, в то время как фрукты, овощи и витаминные добавки снижают агрессию, но доказательств подобной связи мало.

Ученые установили, что средиземноморская диета благоприятна при депрессии и беспокойстве у людей с подобными заболеваниями. Но при этом добавки питательных веществ в диете с высоким содержанием оливкового масла не привели к снижению аналогичных симптомов в другом исследовании. Хотя в различных исследованиях были обнаружены противоположные данные, по мнению ученых, еда все-таки влияет на психическое здоровье.

”Негативные последствия некачественной диеты могут ухудшить психическое здоровье и усугубить когнитивные нарушения, проявляющиеся с возрастом, - заявили исследователи. - Еда, недоедание и переедание влияют на настроение и чувствительность к стрессу, что указывает на тесную связь между питанием, обменом веществ и психическим благополучием”.

Что такое сбалансированная диета

• Ешьте как минимум пять порций фруктов и овощей каждый день. Можно употреблять свежие, замороженные, сушеные и консервированные фрукты и овощи.

• Базовые блюда должны включать картофель, хлеб, рис, макароны или другие продукты (в идеале цельнозерновые) с содержанием крахмалистых углеводов.

• Употребляйте 30 г клетчатки в день. Это либо пять порций фруктов и овощей, два цельнозерновых печенья из злаков, два толстых ломтика хлеба из непросеянной муки или большая запеченная в кожуре картофелина.

• Употребляйте молочные продукты или альтернативные им (например, соевые напитки) с низким содержанием жира и сахара.

• Ешьте бобовые, рыбу, яйца, мясо и другие белки (включая две порции рыбы в неделю, причем один раз рыба должна быть жирной).

• Отдавайте предпочтение ненасыщенным маслам и употребляйте их в небольших количествах.

• Пейте 6-8 стаканов воды в день.

• Взрослым женщинам рекомендуется употреблять не более 6 г соли и 20 г насыщенных жиров в день, а мужчинам - не более 30 г в день.

По мнению ученых, при нехватке полезных питательных веществ, получаемых из пищи, определенные химические вещества могут быть недоступны для здорового функционирования мозга, а употребление нездоровой пищи может привести к выделению гормонов, негативно воздействующих на настроение.

Профессор Диксон утверждает: ”Пищевые добавки работают только при недостатке полезных веществ вследствие плохого питания. Мы также должны учитывать генетику: за счет различий в метаболизме некоторые люди лучше реагируют на изменения в рационе, чем другие".

Существуют также практические трудности, которые необходимо преодолеть при тестировании диет. Пища - это не лекарство, поэтому и способы оценивания ее влияния другие.

Мы можем дать пациенту ненастоящую таблетку, чтобы оценить эффект плацебо, но с едой подобный способ не работает.

Суть исследования заключается том, что воздействие диеты на психическое здоровье реально, но не стоит делать поспешные выводы на основе предварительных данных. Необходимо проводить больше исследований о долгосрочных последствиях ежедневных диет”.