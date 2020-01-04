Защита отключила третий блок Южно-Украинской АЭС

Сегодня утром на Украине из-за срабатывания защиты отключился от энергосети третий энергоблок Южно-Украинской АЭС, - сообщила пресс-служба компании "Энергоатом".

"Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети действием автоматической защиты. Причины срабатывания защиты выясняются", - отмечается в сообщении, передает ТАСС.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм, - уточнили в "Энергоатоме".

Напомним, Южно-Украинская АЭС находится на берегах Южного Буга в Южноукраинске Николаевской области, это подразделение государственного предприятия "Энергоатом". Всего на АЭС эксплуатируются три энергоблока суммарной мощностью 3000 МВт, сейчас работают два из них.